Купить и установить межкомнатные двери из массива под ключ в СПб от производителя

На сайте представлены двери из массива дерева и МДФ. Продукция отечественных фабрик, сырье и лакокрасочные материалы, используемые при изготовлении, имеют российские сертификаты и отвечают европейским стандартам.
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- установка межкомнатных дверей из массива
дуба, бука, ясеня, березы, сосны или ольхи;
- установка крашенных дверей из МДФ итальянского
и российского производства.
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