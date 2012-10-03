Купить и установить межкомнатные двери из массива под ключ в СПб от производителя

Услуга Цена Установка одинарного блока 2 500 Установка двустворчатого (двойного) блока 4 500 Монтаж раздвижной перегородки 4 290 Установка арки или портала в Санкт-Петербурге и ЛО 2 500 Монтаж расширительной планки на стену до 120 мм 900 Подгонка добора свыше 120 мм по ширине 1 100 Врезка дверной защелки (входит в стандартную стоимость) 380 Фрезеровка — врезка сантехнического замка 500 Фрезеровка посадочных мест под замок с ключом 600 Врезка и установка магнитного замка с ответной планкой 600 Врезка и установка скрытых петель «AGB ECLIPSE», «Волховец», «Софья», «Kubica», «SIMONSWERK TECTUS», «Morelli» 600 Выезд на доделки не связанные с гарантией 1 000 Замер дверных проемов (в пределах СПб) 1000 Минимальная стоимость выезда бригады монтажников по Санкт-Петербургу 5 000

Монтаж дверей осуществляется с использованием проф электроинструмента. Петли и замки (фурнитура) в деревянные двери врезаются при помощи фрезера (используется три разновидности фрезера и немецкие спиральные фрезы CMT), а монтаж наличников производится при помощи микро шпилек (не путать микро-шпильки и финишные гвозди) или клея TYTAN, если, конечно, производитель не предусмотрел пазовый вариант крепления.

Гарантия на услуги до 2-х лет по акту выполненных работ, который является гарантийным талоном. С удовольствием установим ваши новые двери, надежно и аккуратно!