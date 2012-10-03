Межкомнатные двери и установка в Санкт-Петербурге

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    У нас каждый найдёт дверь по душе! Ставим любые двери на место начиная с 2007 года.

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  • Двери из массива
    Двери из массива

    Классика и модерн с утонченным сочетанием цветов в каждой модели. Ценные породы дерева, изящное исполнение, привлекательная цена и 5-ти летняя гарантия!

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  • Межкомнатные двери
    Межкомнатные двери

    Безупречный итальянский стиль, русский размах, совершенство в мельчайших деталях согретое мастерством человеческих рук — изысканные двери для свободного творчества в разном сочетании тонировки и оттенков Ral!

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  • Установка дверей
    Установка дверей

    Начиная с 2006 года, мы быстро, надежно и аккуратно установили более 130 000 дверей с разной степенью сложности монтажных работ и материалов. Наш сервис Вам понравится!

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  • Врезка замков и петель
    Врезка замков и петель

    Фрезеровка с точностью до 10-х мм! Врезаем магнитные замки, скрытые петли AGB, Morelli, «Волховец» или Krona Koblenz, механизмы под рото-двери, SWING и раздвижные INVISIBLE.

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  • Замер дверей
    Замер дверей

    Выездная консультация опытного инженера именно то, что нужно. Мастер поможет вам правильно подобрать межкомнатные двери. Замер бесплатно!

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  • Гарантия надежности
    Гарантия надежности

    Гарантия на
    на установку дверей — 2 года!

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Купить и установить межкомнатные двери из массива под ключ в СПб от производителя

На сайте представлены двери из массива дерева и МДФ. Продукция отечественных фабрик, сырье и лакокрасочные материалы, используемые при изготовлении, имеют российские сертификаты и отвечают европейским стандартам.

Наше преимущество — качественная и недорогая:

  • установка межкомнатных дверей из массива
    дуба, бука, ясеня, березы, сосны или ольхи;
  • установка крашенных дверей из МДФ итальянского
    и российского производства.
Купить межкомнатные двери из массива от производителя в СПб или заказать установку дверей в Санкт-Петербурге недорого, но надежно и качественно? Требуется установка межкомнатных дверей из массива дерева, сосны, берёзы, дуба, ясеня, бука или ольхи? В нашей практике сложные и нестандартные работы, в том числе установка белых, крашенных колкими эмалями дверей. Имеем опыт и в установке ламинированных, шпонированых дверей, а так же раздвижных и складных конструкций TWICE, рото-дверей и SWING механизмов. Но все же главное — это опыт в установке дверей именно из массива дерева и МДФ. Любим свою работу, а наши цены на межкомнатные двери из массива, доставку и монтаж самые адекватные в СПб!

Benatti ДГ-1.0 дверь из ольхи
23 423 Р.
Benatti ДГ-3.0 дверь из ольхи
23 423 Р.
Benatti ДГ-6.0 дверь из ольхи
23 423 Р.
Benatti ДВЦО-3.0 дверь из ольхи
23 423 Р.
Двери из массива сосны Стандарт Victoria ДГ
21 900 Р.
Двери из массива сосны Стандарт Provance ДГ
21 900 Р.
Двери из сосны Браво
16 440 Р.
Двери из сосны Вега-багет
24 440 Р.
Двери из сосны Классика
16 440 Р.
Двери из сосны Монтана 3
16 440 Р.
Двери из сосны Сказка
16 440 Р.
Дверь из массива ценных пород Блик (Blic)
42 100 Р.
Дверь из массива ценных пород Ветта (Vetta)
40 100 Р.
Дверь из массива ценных пород Аморе (Amore)
37 000 Р.
Дверь из массива ценных пород Альба (Alba) intero
65 500 Р.
Дверь из массива берёзы Визирь
13 215 Р.

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Установка межкомнатных дверей Cтоимость в Санкт-Петербурге

УслугаЦена
Установка одинарного блока 2 500
Установка двустворчатого (двойного) блока 4 500
Монтаж раздвижной перегородки 4 290
Установка арки или портала в Санкт-Петербурге и ЛО 2 500
Монтаж расширительной планки на стену до 120 мм 900
Подгонка добора свыше 120 мм по ширине 1 100
Врезка дверной защелки (входит в стандартную стоимость) 380
Фрезеровка — врезка сантехнического замка 500
Фрезеровка посадочных мест под замок с ключом 600
Врезка и установка магнитного замка с ответной планкой 600
Врезка и установка скрытых петель «AGB ECLIPSE», «Волховец», «Софья», «Kubica», «SIMONSWERK TECTUS», «Morelli» 600
Выезд на доделки не связанные с гарантией 1 000
Замер дверных проемов (в пределах СПб) 1000
Минимальная стоимость выезда бригады монтажников по Санкт-Петербургу 5 000

 

Монтаж дверей осуществляется с использованием проф электроинструмента. Петли и замки (фурнитура) в деревянные двери врезаются при помощи фрезера (используется три разновидности фрезера и немецкие спиральные фрезы CMT), а монтаж наличников производится при помощи микро шпилек (не путать микро-шпильки и финишные гвозди) или клея TYTAN, если, конечно, производитель не предусмотрел пазовый вариант крепления.

Запись в график
по установке дверей
с завтрашнего дня Звоните!

Гарантия на услуги до 2-х лет по акту выполненных работ, который является гарантийным талоном. С удовольствием установим ваши новые двери, надежно и аккуратно!

 

Популярные бренды межкомнатных дверей c нашей установкой

  • Брянский лес24 установки?Первоклассные двери из массива «Брянский Лес» монтируем с 2010 г. На страничке «Наши работы», представлено много фото выполненных под ключ объектов. Обязательно посмотрите!Посмотреть фото
  • Поставский мебельный центр ?Монтаж дверей межкомнатных под ключ от производителя «ПМК» производим с 2009-го. Отличные двери из натурального массива дерева!
  • Al Vero8 картинок?«Альверо» деревянные двери из массива от производителя с установкой Дорсико с 2007 г. в СПб. Выполняются из дуба или бука в г. Майкоп на специализированной деревообрабатывающей фирме ООО «Лидер». Прекрасный выбор для загородного дома!Посмотреть фото
  • Дока ?Межкомнатные двери из ольхи или массива дуба «Дока», родом из Белоруссии. У нас можно купить все модели, с доставкой и установкой под ключ!
  • Титул ?Завод «ОСБ» одно из сторожил столярного предпринимательства Краснодарского края! В данный момент входит в состав фирмы «Волховец». Профессиональная установка межкомнатных дверей «Титул» выполняется Дорсико!
  • Status ?Завод межкомнатных дверей «Статус» выпускает продукцию из эко-шпона в Новгороде. Если Вам необходима надежная установка дверей в СПб этого производителя, да еще и недорого, тогда выбор очевиден!
  • Кавказский Лес9 монтажей?Фирму «Кавказский Лес» официально представляем в Санкт-Петербурге с 2014 г. Красивые двери из массива бука или ясеня с установкой под ключ от производителя! Фирменная гарантия 5 лет!Посмотреть фото
  • Belora Wood18 установок?Предприятие «BeloraWood» за рекомендовались на рынке Санкт-Петербурга и удерживают лидирующие позиции. Модельный ряд разнообразен дизайнерскими и цветовыми решениями. В арсенале телескопические наличники и пазовые доборы доборы, а потому монтаж точно проедет гладко!Посмотреть фото
  • Garant10 фото?Монтаж окрашенных межкомнатных дверей в квартире, загородном доме и коттедже — замечательное решение! С ООО «Гарант» дружим с 2005 г. «GARANT» — это настоящая классика, в современном понимании стиля. Выбирайте любой цвет RAL и наслаждайтесь гармонией нового интерьера!Посмотреть фото
  • AKMA ?Очень стильные стеклянные двери «АКМА» в практике ДОРСИКО с 2006-07 г. Замки и петли – уже установлены в полотна на производстве, врезка выполняется только в деревянные дверные коробки.
  • Блюм Индастри9 монтажей?Фирма «Блюм Индастри» – новейшее имя межкомнатных дверей из твердых пород массива дерева, впитавшая старинные традиции, передовые немецкие и итальянские технологии производства! Монтаж межкомнатных конструкций BLUM выполняем с расширенной до 2-х лет!Посмотреть фото
  • ОКА ?Белорусские двери «ОКА» – качественный товар популярный в Санкт-Петербурге благодаря низкой цене. Современная, без клеевая схема крепления обвязки на стяжки, покраска элементов конструкции по отдельности, вот новая формула отличного качества!
  • Salvatorre15 установок?Более 100 монтажей под ключ в СПБ! В галерее работ выложены фотоотчеты многих установок классических и современных дверей. Смотрите сами!Посмотреть фото
  • Волховец5 монтажей?Установка дверей «Волховец» имеет свои особенности. Например, врезка под скрытые петли и их накладные варианты, если конечно фурнитура не установлена на фабрике. С удовольствием, качественно, аккуратно и надежно осуществим монтаж этих дверей!Посмотреть фото
  • Фрамир12 картинок?Установку межкомнатных дверей от производителя «Фрамир» выполняли до образования фирменной сети и монтажного отдела. Не хотите переплачивать, обращайтесь к нам!Посмотреть фото
  • Fineza Puretta ?Двери межкомнатные «Fineza Puerta» от фабрики «Framir» в Петербурге. Установка крашенных эмалью дверей с 2006 года, а «Финеза Пуэрта» в этом смысле не имеет никаких особенностей. Наша шаблонная врезка замков и петель, проверена временем!
  • Porta Prima ?Костромская фабрика межкомнатных дверей «Порта Прима» (Porta Prima) – это живой стиль, качественные компоненты и не менее 300 замечательных моделей дверей премиального уровня, а главное, в доступном ценовом сегменте!
  • Mario Rioli ?«Марио Риолли» двери из Италии! Красивые и добротные межкомнатные кострукции за разумные деньги. Монтаж выполняем с 2011 г. Фурнитура, замки и петли, уже врезаны на фабрике.
  • Bella Coza ?Межкомнатные двери с характером «Bella Cosa» созданы на двух крупных заводах «АКМА» и «Европан». Широкий модельный ряд и выбор покрытий от искусственной кожи, стекла и багетного профиля до глянцевых металликов, порадуют самого искушенного покупателя!
  • Dariano ?Деревянные двери «Дариано» точно придутся по душе! Большой модельный ряд идеально впишется в любой современный интерьер квартиры, офиса или загородной виллы. «Dariano» просто двери как они есть!

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